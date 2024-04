Batman Üniversitesi ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle, Batman Üniversitesi ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği Özel Eğitim Okulları işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi Engelsiz öğrenci Birimi sorumlusu Öğretim Görevlisi Elif Dilan Atılgan, Batman Renkli Eller Otizm Dernek Başkanı Tevfik Gayretli ve TOKİ Kazım Karabekir Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri katıldı.

Özel Eğitim Sınıfı bireyleri tarafından icra edilen resim sergisinin ardından piyano başına geçen özel eğitim sınıfı öğrencilerinden Suriyeli otizmli birey İbrahim Hacı Ahmed, göstermiş olduğu piyano resitali nedeniyle ayakta alkışlandı.

Etkinlikte konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, "Batman Üniversitesi olarak evlatlarımıza, ciğer parelerimize yönelik yaptıklarımızı bir gün ile sınırlamıyoruz, her zaman yanındayız, her zaman destek olmak istiyoruz. Üniversitemizin imkanları çerçevesinde bugünümüzün hazırlıklarını yapıyoruz ki, yarınımızın geleceği siz kıymetli, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli evlatlarımız, bugünden dolu dolu, doyurucu bir şekilde yetişmeliler ki, biz cumhuriyetimiz, yarınımız, teminat altına alınabilsin. Bugün burada, şu anda bu müzik dinletisini dinledik, çok etkilendik. Keza, resim sergisini beraber ziyaret ettik. Ama Batman Üniversitesi olarak öncesinde birebir atölye çalışması yaptık hatırlarsanız. Birlikte yemek yaptık otizmli evlatlarımızla. O gözlerindeki ışıltıyı görmek bize çok umut verdi. Keza öncesinde yine toprakla bir araya geldik. Çeşitli sebze, meyve fidanları diktik. Bunların her birinin çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. Yine bunun yanı sıra, üniversitemizin imkanlarını el verdiği ölçüde siz kıymetli evlatlarımızla, velilerimizle bir araya gelmek, üniversitemizin imkanlarını sizlere sunmak. Sadece velilerimize değil, evlatlarımıza ve özel eğitim öğretmenlerimize bu imkanları sunmak bizim için vazgeçilmez önceliklerimiz arasındadır" dedi. - BATMAN