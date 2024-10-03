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Batman Sason'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Açıldı

Batman Sason'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Açıldı
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Sason ilçesinde tamamlanan hükümet konağı ile birçok kamu kurumu aynı çatı altında bir araya geldi. Vatandaşlar, tüm işlemlerini tek merkezde yapmanın rahatlığını yaşıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı hizmet vermeye başladı.

Sason Kaymakamlığı Hükümet Konağı Projesi'nin tamamlanmasının ardından yeni binaya taşınan ilçedeki kurumların aynı çatı altında hizmet vermesi vatandaşların da işini kolaylaştırdı. Sason Kaymakamlığı başta olmak üzere, Yazı İşleri Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği gibi kurumlar tek çatı altında toplandı.

Hükümet konağının hizmete başlamasının vatandaşlar için çok olumlu olduğunu belirten Sabah Taşdemir, "Bütün kurumların aynı binada bulunması, vatandaşın gelip bütün işlemlerini aynı anda yapıp gitmesini kolaylaştırdı. Bu binanın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Emrah Algan ise, "Bütün kurumların bu binaya taşınması çok güzel oldu. Bir defada gelerek kurumlardaki bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel ve tertipli bir bina. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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