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Batman'da Tırda 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Batman'da narkotik şube ekipleri, bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin buldu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Batman'da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN - Batman'da bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği yeri kontrol eden polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Tırda 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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