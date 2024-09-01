Batman'da Terörden Arındırılan Yaylalarda Festivaller Düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nda düzenlenen festivale katılan yüzlerce vatandaş, terörden arındırılan yaylalarda huzurun verdiği mutluluğu doyasıya yaşadı.

Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlarda artık şarkılar söylendiğini, halaylar çekildiğini belirten Sason Kaymakamı Furkan Başar, "Bugün Mereto Dağı'nın zirvesindeyiz. Yaklaşık 3 bin rakımlı dağda vatandaşlarımız ile beraberiz. Burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bisiklet etkinliği, tırmanış etkinliğimiz var. Vatandaşlarımız ile halaylar çekerek şarkılar söylüyoruz. Gece burada ateş yakarak kamp kurarak bu dağlarımızın güzelliklerini birlikte yaşayacağız. Buralar seneler önce ne yazık ki teröre mahkumdu ve ne yazık ki terör bu dağlarda kol geziyordu. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün devletimizin gücü sayesinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde Mereto Dağı zirvesinde şenliklerimizi, festivallerimizi yapıyoruz. Bu festivallerde büyük emeği geçen Batman Valimize de vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İlk defa bir yaylaya çıkıyoruz"

Daha önce terör korkusu dolayısıyla bölgedeki yayla ve dağların vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanılamadığını belirten vatandaşlardan Nazan Yalçın, ilk defa bir yaylaya çıktığını belirti. Yalçın, "Biz ilk defa bu yaylalarımıza çıkıyoruz. Bugün 3 bin rakımlı bir yaylamıza geldik. Daha önce bizlere bu bölgede gelme şansımız imkanımız yoktu. Şimdi Devletimizin bizlere sağladığı imkanlar sayesinde bu dağlara gelebiliyoruz. Önce terör korkusu nedeniyle hiçbir şekilde gelemiyorduk. Bu dağlarımızda hayvancılık da yapılamıyordu. Şimdi bu yaylalarda rahatlıkla hayvan besiciliği de yapılıyor. Şimdi dağlarımız huzurlu ve çok güzel. Geceleri de buralarda kalarak kamp yapıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Bizlere her türlü imkanı sağladı" dedi.

"Eskiden bu yüksek dağlarda yol yoktu"

Önceki yıllarda yüksek dağlara yol olmadığı için çıkamadıklarını belirten dağın eteklerinde bulunan Yolüstü Köyü Muhtarı Züleyha Avunç, daha önce yolların olmadığı bütün dağlara devletin yol yaptığını ve bütün vatandaşların rahatlıkla yaylalara, dağlara çıkabildiğini ifade ederek devlet yetkililerine teşekkür etti.

"35 yıl önce yayan geldiğimiz dağa şimdi araçla gelebiliyoruz"

Bölgede yaşayan kadınlar, 35 yıl önce Mereto Dağı'na yayan çıktıklarını ancak devletin yol yapmasının ardından zirveye kadar artık araçlarla çıktıklarını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çatısı olarak bilinen 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na çıkan yüzlerce vatandaş, çeşitli etkinliklere katılıp, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek zılgıtlar atmanın mutluluğunu yaşadı. - BATMAN