Batman'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: 3 Yaralı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde takla atan bir otomobilin kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Batman'da takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Urganlı köyü mevkisinde Rıdvan B. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel