Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
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Hava sıcaklığının 45 derecelere ulaştığı Batman'da bir esnaf çareyi başından aşağı bidonla soğuk su dökmekte buldu. Esnaf, "Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.

Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklıklar Batman'da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Termometrelerin 45 dereceyi gördüğü kentte vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere başvurdu.

"O KADAR SICAK Kİ İTFAİYE ÜSTÜME SU DÖKSÜN İSTİYORUM"

Gülistan Caddesi'nde çiğköfteci İdris Ekinci, sıcaktan korunmak için üzerine bidonla soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı. Ekinci, "Şu anda hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu. Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki, itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.

Kavurucu sıcaklarda çareyi başına bidonla su dökmekte buldu

ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı. Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.

Kavurucu sıcaklarda çareyi başına bidonla su dökmekte buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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