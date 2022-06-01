Batman'da besicilerin ot stoklama mesaisi - Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde bereketli ve bol yağışlı geçen ilkbahar mevsimi ile birlikte hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, sıcaklara rağmen hayvanlarının kışlık yemlerini stoklamak için tarlada yoğun mesai harcıyor.

Kış aylarında artan saman ve ot fiyatları karşısında zor durumda kalmak istemeyen besiciler, bu yıl bol yağışlı geçen ilkbahar mevsiminin son ayında hayvanlarına yeterli ot stoklamayı hedefliyor. Günün erken saatlerinde uyanarak tarlaların yolunu tutan besiciler, hasat vakti gelen yabani ot, yonca ve fiğ gibi yem bitkilerini tırpanlarla biçerek güneş karşısında kurutmaya bırakıyor.

Geride kalan son iki yılda yaşanan kısmi kuraklıktan dolayı saman ve ot fiyatlarının çok yükseldiğini belirten büyükbaş hayvan besicisi Yunus Bozkurt, bu yılın bol yağışlı ve bereketli geçtiğini ifade ederek hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için imece usulü ile tırpan ile ot biçme mesaisine başladıklarını söyledi. Bozkurt, "Son iki yıl maalesef yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle saman ve ot fiyatlarının tonu 2 bin liraya kadar yükseldi. Çok şükür bu yıl bol yağışlı ve bereketli geçiyor. Mayıs'ın sonuna kadar yağış oldu. Bahçelerimizdeki otlar da istediğimiz boyuta geldi. Biz de komşularımızla birlikte hayvanlarımızın kış ihtiyacı olan saman ve otları imece usulü ile yardımlaşarak stoklamaya başladık. İnşallah bir daha sıkıntı yaşamayız" dedi.

Geçen sene kuraklık nedeniyle samanın kilogramının 2 TL'ye kadar yükseldiğini anımsatan besicilerden Hikmet Çelik de "Temiz olmayan saman 2 liraya kadar çıkmıştı. Allah'a çok şükür bu yıl iyi yağmur yağdığı için öyle bir sıkıntı yok. İnşallah öyle bir sıkıntıyı bir daha yaşamayız" diye konuştu.

Besiciler, sıcak havayla beraber iyice kuruyan ve nemi çekilen yem bitkilerini, daha sonra orak yardımıyla bir araya toplayıp harman makinesinde saman haline getiriyor. Gün boyu güneş karşısında çalışan besiciler, elde ettikleri ürünleri sırtlarında, traktörde ya da kamyonette taşıyarak kış mevsimi için samanlıkta stokluyor. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel