Batman'da 20 yıl sonra yaylalarına kavuşan köylüler sevinçlerini halay çekerek kutladı - Haberler

Batman'da 20 yıl sonra yaylalarına kavuşan köylüler sevinçlerini halay çekerek kutladı

BATMAN - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonların ardından teröristlerin dağları terk etmesiyle huzura kavuşan Batman'ın Sason ilçesindeki yaylalara 20 yıl sonra çıkan köylü vatandaşlar, sevinçlerini halay çekerek kutladı.

Sason ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan vatandaşların 20 yıldır çıkmadığı yaylalara ilk defa gelen gençlerin olduğunu belirten Kayadüzü sakinlerinden İsmet Çelik, 20 yıl sonra yaylalara düzenledikleri bir etkinlikle çıktıklarını belirterek, bölgenin huzura kavuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya borçlu olduklarını söyledi. Çelik, "Biz Kayadüzü köyü olarak 20 yıldır gelemediğimiz 2 bin rakım yükseklikteki bölgesindeyiz. Daha önce burası yerleşim yeri olduğu için 50 aile burada yaşıyordu. Şu anda bu ailelerimizden hiç biri burada değildir. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İçişleri Bakanımızın kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde çok şükür dağlarımız güvenli hale gelerek huzura kavuştu. Bu zirvenin önemi bizler için çoktur. Bizler bu yaylalarda 10 bin hayvan besliyorduk. Maalesef terör olayları nedeniyle 20 yıldır buralara gelemedik. Şimdi eski günlerimize dönüp buralarda hayvancılığı yeniden canlandırmak istiyoruz. İlk defa gelen gençlerimiz burayı çok beğendi. Yaklaşık 3 saatlik bir yaya yürüyüşün ardından zirveye ulaşabildik. Karıyla, yeşilliğiyle, endemik bitki türleriyle burası gerçekten bir doğa harikasıdır. İstiyoruz ki herkes gelip bu yaylanın kokusunu ve temiz havasını alsın. Burada bulunan gençlerin mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu etti" dedi.

"Bu huzuru güvenlik güçlerimize borçluyuz"

Yaylalara düzenlenen doğa yürüyüşüne arkadaşlarıyla birlikte katıldığını belirten İl Özel İdaresi şantiye şefi Mehmet Salih Yıldız, "Gerçekten burada çok güzel doğayı gördük bin bir türlü çiçek çeşidi var. Burada çokça endemik bitki türleri de var. Gelip buraları görmek gereklidir. Aslında biz bu huzuru güvenlik güçlerimize borçluyuz. Bu dağlardan terörün bitmesiyle buradaki köylüler yaylalara dağlara gelebiliyor. Buralarda hayvanlarını besliyor. Bizlerde geldik bu sevinçlerine tanıklık etmek istedik" diye konuştu.

"Bu yaylalarımızda doğal kahvaltı hazırladık"

Yaylaya gelecek olan vatandaşları karşılayan ve onlara doğal köy ürünlerinden kahvaltı hazırlayan köyün gençlerinden Bayram Çelik, "Gerçekten bu dağlar, bu yaylalar çok güzel. Burada çok çeşitli bitki türleri var. Biz köyün gençleri olarak buraya erken gelerek tırmanışa katılan misafirlerimize doğal köy ürünlerinden bir kahvaltı hazırladık. İnşallah güze bir etkinlik olur" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 4 saatlik bir tırmanışın ardından 20 yıldır çıkamadıkları yaylalarına kavuşan ilçedeki vatandaşlar, doğal köy ürünleriyle kahvaltı yaparak, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Yürüyüşe Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Batman il genel meclis üyeleri, MHP ve Ak Parti ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı.