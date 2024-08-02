Batman-Beşiri-Siirt Karayolu İçin Önlemler Alınıyor

Batman'da 29 Temmuz'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, önceki gün de 8 kişinin daha trafik kazasında yaralandığı Batman-Beşiri- Siirt karayolu ile ilgili Batman Valiliği, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği harekete geçti. Karayolunda orta refuj çalışmalarını inceleyen Vali Ekrem Canalp, karayolu üzerindeki 6 düğün salonunun mühürleneceğini belirtti.

Batman Siirt çevre yolunda geçtiğimiz hafta sonu 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan yolda orta refüj çalışmalarına start verildi. Karayolları 9. Bölge müdürlüğü yetkilileri ile orta refüj çalışmalarını yerinde inceleyen Batman Valisi Ekrem Canalp yaptığı açıklamada tespit etmiş oldukları 6 adet düğün salonunda mühürleneceğini bilgisini de paylaştı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Batman Valisi Ekrem Canalp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp "Beşiri yolu halkımız tarafından uzun yılardan beri hep gündemde tutulmaktadır. Yolla ilgili ihtiyaçlar sıkıntılar hep talep edilmektedir. Bu yolumuzla ilgili de maalesef yaşanan trafik kazalarıyla ilgili bunların azaltılması ile ilgili, yol güvenliği ile ilgili alacağımız tedbirler var. Bu yol aynen Hasankeyf yolla ilgili duble yol olarak dört dörtlük bitirildiği zaman hem ayrılmış yol olacak hem kenarında servis yollarıyla beraber faaliyet gösteren bir yol olacak. Dikey trafik hareketi tamamen kesilecek, dört dörtlük aydınlatması olan bir yol olacak, hatta bisiklet yolarının dahil olduğu bir yol haline getirilmiş olacak. Ancak yolun bitmesini bakliyemeyiz bu yolun bu şekle gelinceye kadar alınması gereken tedbirleri masaya yatırdık. Bölge müdürlüğümüz ile beraber, Emniyet ve Jandarmayla ile beraber yapılacak olan işlerin listesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan 1 tanesi, şuanda gördüğünüz gibi yolu ayrımlı yol haline getirmektir. Bu yolla ilgili temel sıkıntılardan en esaslı olanı yoldaki dikey trafiktir. Karayollarımız burayı yaptığı zaman yolun sağında solunda şu anda var olan tesisler yoktu. Her zaman söylüyoruz Batman'ın ihtiyaç duyduğu şey organize sanayidir. Organize sanayi olmadığı zaman gecekondu sanayileşme olduğu zaman, neyin olduğunu bu yol net bir şekilde gösteriyor. Yani organize yolu üzerindeki kenarındaki sanayileşme gece kodu sanayileşmedir. Gece kondu sanayileşme olduğu zaman da trafik güvenliğinin ne şekilde sağlamanın zor olduğunu ve kazalara nasıl sebebiyet verdiğini buradan bir kez daha görüyoruz. Bu refüj çalışması bittiği zaman dikey trafik sona erecektir. Dolayısıyla da hem yaya trafiği güvenliği açısından hem de araç güvenliği açısından daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu yol üzerinde yine geçici olarak trafik güvenliğini sağlamak ve dikey trafik hareketine destek olmak için 2 adet ışıklı kavşak inşa edilecektir" dedi.

"6 düğün salonu mühürlendi"

Batman Siirt çevre yolu üzerinde bulunan 6 düğün salonu mühürlendiğini söyleyen Vali Canalp "Güzergah boyunca tespit etmiş olduğumuz 6 adet düğün salonu var. Bu düğün salonları ile ilgili il Özel idaremiz şuanda gerekli idari işlemleri yapıyor ve mühürleme işlemleri başlamış durumdadır. Buradaki düğün salonları da mühürlenecektir ve buradaki faaliyetlerde izin verilmeyecektir" dedi. - BATMAN