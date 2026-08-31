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KKTC'de Batan Gemideki Kardeşler İçin Umutlu Bekleyiş

KKTC'de Batan Gemideki Kardeşler İçin Umutlu Bekleyiş
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KKTC açıklarında batan gemide bulunan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerden haber alınamıyor. Aileleri Reyhanlı'da ikinci gündür umutla haber beklerken, kardeşlerin eşleri fenalaştı. Mustafa'nın eşinin hamile olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlerin memleketleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki babaevlerinde gelecek haber ikinci günde umutla bekleniyor. Kardeşlerin evli ve 2'şer çocuk babası olduğunu ifade eden Emrullah Tek, "Mustafa'nın 2 çocuğu var ve eşi 3'üncü evlatlarına hamile" dedi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan insanların ailelerine geminin battığı haberi ulaşmaya devam ediyor. Batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş ikinci günde devam ediyor. Ağabey ve kardeşe geçtiğimiz günden bu yana ulaşamayan yakınları gelecek haberi bekliyor.

"Ya ölü ya da diri getirsinler kardeşlerimizi"

Kardeşlerinden gelecek ölü ya da diri haberini beklediklerini ifade eden Mehmet Demir, "2 kardeşimden haber alamıyoruz, dünden beri ve aile olarak perişanız. ya ölü ya da diri getirsinler kardeşlerimizi. Yorulduk artık, hastanede zor duruyorum. Yarımız hastanedeyiz, yarımız da evde. Saat 10.30'da konsolosluktan arandım. Ölenlerin arasında ve hastanede olanların arasında yoklar. Denizdeler mi bir bilgi verilmiyor" diye konuştu.

Mustafa ve Mahmut'un 2'şer evladı olduğunu anlatan Emrullah Tek ise, "Bugün ikinci gün ama hiçbir haber yok. Hastanelere bakıldı ama herhangi bir giriş yok. Mustafa ve Mahmut'un eşleri fenalaştı. Bir an önce bulunmaları için destek istiyoruz. Mustafa'nın 2 çocuğu var ve eşi 3'üncü evlatlarına hamile. Devletimiz desteğini esirgemedi ama belirsizliğin sona ermesi için destek bekliyoruz. ya ölü ya da diri bize haber verilse daha iyi olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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