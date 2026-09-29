Batan gemide kaybolan Demir kardeşlerin gıyabi cenaze namazı Hatay Reyhanlı'da kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir ve Mahmut Demir'in memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kardeşler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kıbrıs'a giderek kardeşlerini arama çalışmalarına katılan Türker Demir, kardeşlerini Hatay'a getiremediği için üzgün olduğunu belirterek, "Kardeşlerimi getiremediğin için babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm" dedi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş hüsranla sona erdi. Kardeşler için Demir ailesi tarafından Harran Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı. Kardeşlerinin gemide kaybolduğu haberini aldıktan sonra Kıbrıs'a giderek süreci takip eden Türker Demir, kardeşlerini getiremediği için üzgün olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

"Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler ve şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım"

Geminin batmasının ardından Kıbrıs'a giderek kardeşlerini arama çalışmalarını takip eden Türker Demir, kardeşlerini getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben kardeşlerimi alıp Hatay'a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzünü nasıl bakacaktım diye söylemiştim. Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım. Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler. Şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım. Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile onu da getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm. Babamda oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı