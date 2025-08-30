Zafer Bayramı'nda Coşkulu Tören

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkentte geçit töreni düzenlendi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alanında, Ulus'ta bulunan 1. Meclis binasına kadar Kortej Yürüyüşü yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı eşlik etti. Mehteran takımının da bulunduğu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını temsilen giyen bölük de yer aldı. Kortejde bulunan atlı birlikler ise vatandaşların ilgisini çekti.

Töreni izleyen Aynur Dikmen "Çok duyguluyum. Bir kere Anıtkabir ziyaretiyle başladı günüm. Atamın huzuruna her zamanki gibi gözyaşlarıyla gittim, minnetle gittim, şükranla gittim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize minnet duyuyorum. Yani inanılmaz güzel bir zafer bağışladılar bize. Hepsi sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı.

Elif Özkan isimli bir çocuk ise töreni izlerken hislerini şu sözlerle anlattı:

"Çok mutlu hissediyorum. Her sene geliyorduk 30 Ağustos'ta, bugün de ayrı bir gösteri yaptılar. Her zamanki gibi çok güzeldi."

Yurt dışında yaşayan Kadri Oruç isimli bir vatandaş şöyle konuştu:

"Çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir gösteriydi. Ülkelerine sahip çıksınlar. Bu ülke kolay kolay buraya kadar gelmedi. Çok gurur verici. Ne mutlu Türk'üm diyene! Türk olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. - ANKARA