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Başkentte 23 Nisan coşkusu: Kırmızı beyaza bürünen binalar havadan görüntülendi

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Başkent Ankara'nın birçok bölgesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dev Türk bayraklarıyla süslendi. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'a asılan bayraklar, dronlarla havadan görüntülendi. Ayrıca I. ve II. TBMM Binası ışıklandırıldı ve EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni binasına dev Türk bayrağı sarkıtıldı.

Başkentte kırmızı beyaza bürünen binaların oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent Ankara'nın bir çok bölgesi dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Çankaya, Keçiören ve Altındağ'a asılan dev ay yıldızlı bayraklar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan I. ve II. TBMM Binası ışıklandırılırken restorasyonu tamamlanan EGO Genel Müdürlüğünün yeni binasında ise dev Türk bayrağı sarkıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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