Başkan Yücel'den 23 yaylaya hizmet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçenin batı bölgesinde bulunan 23 yaylayı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl verdiği tüm sözleri yerine getirerek vatandaşların huzuruna çıkan Başkan Yücel, "Yörükler diyarı Toroslar'a hizmet etmekten her zaman mutluluk duyuyoruz." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel geleneksel hale gelen batı yaylalarını gezisini gerçekleştirdi. Batı bölgesinde bulunan 23 yaylayı ziyaret eden Başkan Yücel'e Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve amirleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. 2 gün boyunca bölgedeki tüm yaylaları ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel, hem istek ve şikayetleri yerinde gördü hem de bölgede yapılan yatırımları inceledi.

Başkan Yücel iki gün boyunca Bayır, Okurcalar, Çakallar (Çukur-Karıngöl), Saburlar, Güzelbağ, Akdam, Avsallar, Soğukpınar, Güney, Orhan, Karamanlar, Gözübüyük, Emişbeleni, Türkler, İncekum, Payallar, Tosmur, Toslak (Sulucameydan-Çaşırevi-Başyayla), Elikesik yaylalarını ziyaret ederek yayla sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, geçtiğimiz yıl yaptığı yayla gezisinde vatandaşlara sağlık ocağı, ulaşımın sağlandığı 28 kilometrelik grup yoluna asfalt, su depoları ve çardak gibi pek çok isteği dinlemiş ve söz vermişti. Tüm sözlerini yerine getirerek vatandaşların karşısına çıkan Başkan Yücel, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

İncekum Karabuynuzlar Yaylası'na gerçekleştirilen 5. İpar Gülü Şenlikleri'ne katılan Başkan Yücel, alkışlarla karşılandı. Vatandaşların şenlik alanında bağrına bastığı Başkan Yücel burada da vatandaşlara seslenerek böyle bir kültürü yaşattıkları için herkese teşekkür etti. Şenliğin ağası olan Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren Başkan Yücel'e teşekkür eden bir konuşma gerçekleştirerek, "Ben buranın ağasıysam Başkanım da benim ağamdır. Kendisine yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Benim görevim değil diyerek hiçbir işten kaçmadı ve bu yaylara ulaşımı sağlayan yola da asfalt yapıyor. Bizler de kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Yücel: Tüm isteklerinizi yerine getirdik

"Yaylalar bizim yörük kültürümüzün en önemli değerlerindendir." diyen Başkan Yücel, "Yaylalarımıza her zaman sahip çıkmalı ve bu kültürü daima yaşatmalıyız. Bizler bu yaylalarımıza sahip çıkmazsak çocuğumuz, torunumuz buralara gelmez ve bu kültür biter. Bilirsiniz yörük çocukları merttir, sözünün eridir. Bizler de sizin gibi mert insanların yanında olmaktan, onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. 2 yıl pandemi dolayısıyla sizlerden uzak kaldık, bırakın ziyaretleri bayramda ailemizle bile bir araya gelemedik. 2021 yılında da tam programımızı yaptık ve üzücü orman yangınları nedeniyle programımızı iptal ettik. Allah o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Geçtiğimiz yıl çalışma arkadaşlarımızla birlikte gelmiş tüm batı yaylalarımızı ziyaret etmiştik. Burada bizlerden istekleriniz olmuştu. Tüm isteklerinizi yerine getirdik ve bu yıl tekrar sizleri ziyaret ediyoruz. Su depoları, çardaklar ve istediğiniz tüm eksikleri elimizden geldiğince yerine getirdik. Hizmetler bahane biz sizlerin gönlünü almaya geldik. İstediğiniz kadar iyilik yapın gönül alamadıysan bir anlamı yoktur." dedi.

"28 kilometrelik asfalt çalışmamız başladı"

Başkan Yücel, "Biz yayla sakinlerimiz tekerine taş değmeden Alanya'ya inip çıkacak demiştik. Gündoğmuş'tan çıktıktan sonra yaylalarımıza giderken 28 kilometrelik asfalt çalışmamız da geçtiğimiz günlerde başladı. İnşallah kısa sürede bu çalışmayı tamamlayacağız, bu sene yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bir de sağlık ocağı sözü vermiştik. Bunu da yerine getirdik ve Eğrigöl Sağlık Ocağı'mızı hizmete açtık. Görev süremizdeki 7. sağlık ocağımızı hizmete kazandırdık. 8. sağlık ocağımızı da Payallar bölgesinde hizmete kazandıracağız. 1 doktor ve 1 hemşire ile hizmet vermeye başladı. İstatistiklere bakınca günde 40 ile 60 arasında hasta geliyor. Bu da yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yayla sakinlerine seslenen Başkan Yücel, "Daha eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Göremediğimiz şeyler var mıdır? Vardır. O yüzden yine sizlerle buluştuk ve bu isteklerinizi dinlemeye geldik. Verdiğimiz sözleri tutmanın gururu ile sizlerleyiz. Şu görev bizim değil, burası bizim değil diye kaçmıyoruz. Elimizden geldiğince her gün büyüyen, sürekli olarak göç alan büyük bir şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlere de verdiğiniz desteklerden dolayı ve her zaman bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Bizden önce buralara, yaylalarımıza hizmet veren muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, devlet kurumlarımıza, başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bakanlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Kim buraya bir çivi çaktıysa Allah razı olsun diyorum. Görev sırası bizde ve biz de onlardan kalan mirası ileriye taşımaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - ANTALYA