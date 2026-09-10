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Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: 600 gram balık 100 lira

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: 600 gram balık 100 lira
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Ordu’da, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avı sezonunun ardından palamut bolluğu yaşanırken, yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

Ordu'da, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avı sezonunun ardından palamut bolluğu yaşanırken, yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan palamut bolluğu, tezgahlara yansıyor. Yaşanan bolluk, fiyatların uygun olmasını sağlarken, vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığı görülüyor. Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satılması hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fazla fazla palamut almak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluştururken, balıkçılar da sezonun palamut açısından bereketli başlamasından memnun olduklarını belirtti.

"Sezon başı olmasına rağmen bolluk var"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, "Şu anda sezon çok güzel gidiyor. Sezon başı olmasına rağmen bol gidiyor, diğer çeşitlerde de bolluk var. Fiyatlar aslında çok uygun. 600 gramlık palamut 100 lira, kilosu 200 liraya dahi gelmiyor. 200 liraya 1 kilodan fazla balık eti veriyoruz. Halkımız bol bol yesin" dedi.

"Geçen yıl palamut yoktu, bu sene bol bol yiyeceğiz"

Fazlı Yılmaz isimli müşteri, palamut balığının bu yıl çok uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Geçen sene yiyemedik, bu sene inşallah bol, devamı da gelir. Sezon güzel, esnaf da vatandaş da memnun. Bence bir palamut 100 lira, fiyat olarak gayet güzel. Balık bol bol tüketilmeli, özellikle çocuklar da yemeli" diye konuştu.

İzzet Karadeniz ise fiyatların uygun, balığın da bol olmasından memnun olduklarını belirtti.

Öte yandan tezgahlarda hamsi 200, mezgit 250, barbun 200, çinakop 400, levrek 600, çipura 500 ve kalkan balığı ise bin liradan satılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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