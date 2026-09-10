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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana yetkilileriyle futbolcuların sağlık süreçleri hakkında toplantı yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

  • Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle futbolcuların sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği iddiasını yalanladı.
  • Fenerbahçe, sağlık heyeti ile sağlık sponsoru Medicana arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, basında yer alan Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübün sağlık heyeti ve sağlık sponsoru Medicana Hastanesi yetkilileriyle futbolcuların sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin bir açıklamada bulundu. 

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana yetkilileriyle futbolcuların sağlık süreçleri hakkında toplantı yaptığı yönündeki haberleri yalanlandı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.

Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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