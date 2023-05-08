Başkan Yılmaz, Esnafın kahvaltısına konuk oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, sabah erken saatlerde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya gelerek kahvaltı yaptı, talep ve önerileri dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, sabah erken saatlerde Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya gelerek kahvaltı yaptı, talep ve önerileri dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, Pazartesi günü sabaha karşı Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafını ziyaret ederek bol kazançlar temennisinde bulundu. Şehrin sebze ve meyve akışının sağlandığı hal esnafını tek tek dolaşarak sohbet eden Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Ziyaretinde talep ve önerileri alan Başkan Yücel Yılmaz sonrasında hal esnafının kahvaltı sofrasına da konuk oldu.

'Büyükşehir yanınızda'

Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, esnafın memnuniyetlerinin kendileri için sevindirici olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri güler yüz ve muhabbetle karşılayan esnafımıza teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." açıklamasında bulundu.

'Başarı hikayesinde öncü sizlersiniz'

Esnafın büyüyen ve gelişen Türkiye'nin inşasında önemli bir rol oynadığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Esnafımız, Türkiye'nin her alanda yazdığı başarı hikayesinde öncü rol oynuyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Allah'a şükür Balıkesir'de, Türkiye'de huzur ve güven ortamı var. Bunun sürmesi için 14 Mayıs'ta desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, esnafın talep ve önerilerini tek tek not aldı, günün anısına tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi - BALIKESİR