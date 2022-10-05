Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yılmaz'dan hayvan barınağındaki 'canları sahiplenin' çağrısı

Yerel Haberler

Başkan Yılmaz'dan hayvan barınağındaki 'canları sahiplenin' çağrısı

Lapseki Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Barınağı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle vatandaşları, Lapseki Hayvan Barınağı'ndaki hayvanları sahiplenmeye davet etti.

Lapseki Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Barınağı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle vatandaşları, Lapseki Hayvan Barınağı'ndaki hayvanları sahiplenmeye davet etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz beraberinde Başkan Yardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Lapseki Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Barınağı'nı gezdi. Yetkililerden Hayvan Bakımevi ve Barınağın durumu hakkında bilgi aldı.

Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Belediye'nin Hayvan Barınağı'nı gezdiklerini belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bugün özel bir gün. Hayvanların korunması ile ilgili 1931 yılında verilen karar doğrultusunda her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. Lapseki Belediyesi olarak bir projemiz mevcut. Burada kapasitemizi artık doldurduk. Bundan sonraki hayvanları koyacak yerimiz yok. Bunun için ormandan yeni bir yer kiralamaya çalışıyoruz. Çok saldırgan olmayan burada ki hayvanlarımızdan bir kısmını oraya götürüp doğal ortamda beslemek istiyoruz. Şuan da burada 507 tane hayvan var. Sokak hayvanlarına hepimiz el birliği ile destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı Lapseki Hayvan Barınağı'nda ki hayvanlardan sahiplenmeye davet ediyorum, ben bir tane sahiplendim. Sabah akşam görmeden duramıyorum. O da bizi görmeden duramıyor. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Eyüp Yılmaz Lapseki Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title