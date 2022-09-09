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Başkan Yıldız Kefken Gençlik Kampı'nda öğrencilerle kamp yaptı

Yerel Haberler

Başkan Yıldız Kefken Gençlik Kampı'nda öğrencilerle kamp yaptı

Yaz boyunca öğrencileri ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda öğrencilerle birlikte kampa katılan Başkan Yıldız, "Kampımızda on bir branşta sportif ve sanatsal eğitimlerimiz var. Geleceğin Türkiye'sine hazırlanan çocuklarımız için Bilim ve Dene Yap Atölyelerimiz var.

Yaz boyunca öğrencileri ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda öğrencilerle birlikte kampa katılan Başkan Yıldız, "Kampımızda on bir branşta sportif ve sanatsal eğitimlerimiz var. Geleceğin Türkiye'sine hazırlanan çocuklarımız için Bilim ve Dene Yap Atölyelerimiz var. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmek benim için büyük bir onurdur" dedi.

Her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı bu yaz da öğrencilerin buluşma noktası oldu. Gruplar halinde bir hafta boyunca kamp yapan öğrenciler, sanatsal ve sportif branşlara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Öğrenciler; bilim atölyeleri, okçuluk, tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikle dolu dolu bir yaz geçiriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kampı ziyaret ederek öğrencilerle bir günlük kamp yaptı. Öğrencilerle birlikte futbol, voleybol ve satranç oynayıp Ok atan Başkan Yıldız, kamp alanında kurulan Survivor parkurunda da kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin gün sonunda Başkan Yıldız'a teşekkür etmek için özel olarak hazırladığı sahne şovu; müzik dinletileri, sahne gösterileri ve yarışmalarla renkli görüntülere sahne oldu.

"Geleceğin Türkiye'sine hazırlanan çocuklarımız için dene yap atölyelerimiz var"

Kampla ilgili bilgi veren Başkan Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerimizi Kefken Gençlik Kampımızda misafir etmeye başladık. Bir hafta boyunca burada eğleniyorlar, spor yapıyorlar. On bir branşta sportif ve sanatsal eğitimlerimiz var. Kampımızda geleceğin Türkiye'sine hazırlanan çocuklarımız için Bilim ve Dene Yap Atölyelerimiz var. Önümüzdeki dönemde sinema ve tiyatro branşları da eklenerek Kefken Kampımız çok daha etkili bir şekilde çocuklarımıza hizmet edecek" dedi.

"Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmek benim için büyük bir onur"

Öğrencilerin yaz tatillerini Kefken Gençlik Kampında verimli bir şekilde değerlendirdiklerini de belirten Başkan Yıldız, "Tabii ki sadece öğrencilerimizi ağırlamıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan gençlerimizi de buradan istifade ediyorlar. Artık okullarımızın açılmasına kısa bir zaman kaldı. Çocuklarımız yeni eğitim yılına dinlenmiş olarak başlayacaklar. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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