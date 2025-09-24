Başkan Yalçın: '2025'te çıkan yangınlarda 3 bin 550 litre köpük ve jel bazlı söndürücü kullandık'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İtfaiye Teşkilatı'nın 311. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiye teşkilatımız, 7/24 sanayicilerimizin hizmetinde ve emrindedir. İtfaiyemiz, 2025 yılında çıkan yangınlarda 3 bin 550 litre köpük ve jel bazlı kimyasal söndürücü kullanarak, yangınların kısa sürede söndürülmesini sağlamıştır" dedi.

İtfaiyecilerin can ve mal güvenliği için, mesai sınırı olmadan, canları pahasına fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Mehmet Yalçın, "İtfaiyecilerimiz sadece yangınlar değil, meydana gelen tüm afetlerde ve depremlerde görev almaktadır. Zor ve kutsal bir meslek olan itfaiyecilikte görev yapan tüm personelimize fedakarlıkları, cesaretleri ve insan hayatına verdikleri değer için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son yıllarda Kayseri OSB sınırları içinde meydana gelen işletme tipi yangınlardaki artıştan dolayı ek tedbirler alma gereği duyduklarını belirten Başkan Yalçın, "İtfaiye Müdürlüğümüzün yapılanmasının güçlendirilmesi amacıyla ekipman, personel ve araç-gereç takviyelerimiz sürmektedir. Bölgemizdeki üretim tesislerinde oluşabilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi bakımından, İtfaiye Müdürlüğümüzün 7/24 ulaşabilen 321 11 05 numaralı telefonunun öncelikli olarak aranması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB İtfaiye bünyesinde 11 itfaiye aracı ve 40 personel bulunduğunu belirten Başkan Mehmet Yalçın, "Bölgemiz oluşan endüstriyel yangınlara ilk müdahaleyi Kayseri OSB İtfaiye ekiplerimiz yapmaktadır. Oluşan yangının tipine göre müdahale sırasında kimyasal söndürücüler de kullanılmaktadır. Bölgemizde 2025 yılında meydana gelen ve özellikle A tipi olarak ifade edilen mobilya, tekstil ve ahşap malzemenin yangınlarına kimyasal söndürücü ile müdahale edilmiştir. 2025 yılı içinde kullanılan AFFF, ONE SEVEN ve CAFS tipi köpük olarak tabir edilen kimyasal söndürücüler ve AR-AFFF tipi özel jel söndürücüler kullanılmıştır. Araçlarımızda bu tür kimyasal söndürücülerden 7 bin litre, toplamda 11 bin litre kapasitemiz bulunmaktadır" dedi.

"3 bin 550 litre kimyasal söndürücü kullandı"

2025 yılı içinde meydana gelen yangınlarda kimyasal bazlı söndürücüleri kullandıklarını vurgulayan Başkan Yalçın, "2025 yılı içinde çıkan ve özellikle son 2 ayda mobilya ve tekstil üretimi yapılan işletmelerdeki yangınlara köpük ve jel bazlı söndürücü kimyasal kullanılmıştır. AFFF Köpük olarak tabir edilen kimyasal söndürücüden konsantre olarak 2 bin 550 litre ve AR-AFFF tipi özel kimyasal söndürücüden konsantre olarak 1000 litre kullanılmıştır. 2025 yılını ilk 9 aylık bölümde kullanılan kimyasal söndürücü miktarı toplamda 3 bin 550 litre olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesinin gerekli olduğu takdirde bölge dışında da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını kaydetti. Yalçın, "Kayseri OSB sınırları içindeki yangınların yanı sıra Bölgemiz sınırları dışında meydana gelen yangınlarda destek verilmektedir. Valilik talimatı ile büyük orman yangınlarının söndürülmesi için desteğe gidilmektedir. İtfaiye Müdürlüğümüz, planla tatbikatların yanı sıra sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda işletmelerimizde yangın eğitimleri de vermeyi sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda başta Kayseri OSB itfaiye personeli olmak üzere tüm itfaiyecilerin tüm itfaiyecilerin 311. yılına ulaşan İtfaiyecilik Haftasını kutlayarak, görevleri başında şehit düşen tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını söyledi. - KAYSERİ