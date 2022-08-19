Başkan Vekili Tutuk, 'Atatürk, şehrimize ayrı bir sevgi duymuştur'

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize ayrı bir sevgi duymuştur" dedi.

Tutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 93ncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ün "Yalova Benim Kentimdir" sözünü hatırlatan Tutuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize ayrı bir sevgi duymuştur. Bunu ilk geldiği 19 Ağustos 1929'dan son kez ayrıldığı 1 Şubat 1938'e kadar Yalova'ya kattıklarıyla açıkça göstermiştir. Atatürk, bu süreçte başta Yalova'nın imarı olmak üzere şehrimizin kalkınması ve İstanbul'un lokomotifi olması için çalışmalar yapmıştır. Şehrimize bıraktığı sayısız eserlerin içinde bir tanesi var ki günümüzde halen büyük talep gören bir eser olarak Yalovamıza marka değeri katmaktadır. O marka dünyada henüz çevrecilik bilincinin olmadığı yıllarda bir ağacın dalına kıyılmamak üzere kaydırılan Yürüyen Köşk'tür. Gerek köşkün hikayesi gerekse Gazi Mustafa Kemal'in şehrimize olan sevgisi satırlarla anlatılamayacak kadar uzun ve değerlidir. Bizlere düşen görev onun ve atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklara sonuna kadar sahip çıkmaktır. Atatürk'ün emaneti Yalovamızın ve ülkemizin kalkınması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 93ncü yıldönümünü kutluyor, onu bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum." - YALOVA