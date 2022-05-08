Başkan Vekili Savar'dan Anneler Günü ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Vekili Savar'dan Anneler Günü ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Vekili Savar'dan Anneler Günü ziyareti

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

MURADİYE, VAN (İHA) - Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sundu. Kaymakam Savar, "Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Kaymakam Savar'a, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk de eşlik etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü, Muradiye, Şehit, Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title