Başkan Tunç Soyer'den Ramazan Bayramı Mesajı: 'Sen, Ben, O' Ayrımı Yok; 'Biz' Varız

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tunç Soyer bunca badire içinde ayrışmanın bir lüks olduğunu vurgulayarak, "'Sen, ben, o' ayrımı yok; 'biz' varız. Her şeyden önce adaletin, güvenin, karşılıklı saygının ve sevginin hakim olduğu, tarımıyla sanayisiyle her alanda katma değer üreten, helalinden kazanan ve hakça paylaşan, eğitimli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, birbirimize sımsıkı sarılmaktan, 'biz' olmaktan geçiyor" dedi.

Başkan Soyer'in Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

"Kıymetli hemşehrilerim,

İnanç dünyamızın en kutsal ve kıymetli günlerinden Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayram bir başka sevinçliyiz. Çünkü iki yıldır bizleri evlerimize adeta mahküm eden, canımızı çok yakan salgın hastalık sürecini, çok şükür büyük oranda geride bıraktık. Son iki yılın ıssız bayramlarına inat, şimdi doyasıya ve sımsıkı sarılacağız birbirimize.

Kadim kültürümüzün sayısız güzelliklerinden, erdemlerinden biri de küçüğün büyüğe saygısı, büyüklerin de küçüklere sonsuz sevgisi… Bayram ruhuyla küçüklerin baldan tatlı yanaklarından; büyüklerimizin mübarek ellerinden öpeceğiz, hayır dualarını alacağız. Karşılıklı içilen çayların demiyle yarenlik ederken can cana; tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Zor zamanlardan geçtiğimiz bir gerçek… Ama zerre kadar karamsar değiliz. Çünkü son üç yılda karşımıza çıkan tüm zorlukları, birlik ve beraberlik ruhuyla el ele, gönül gönüle vererek, yardımlaşarak aşmayı bildik. Tam da bu nedenle geleceğe dair umudumuz hiç olmadığı kadar güçlü. Sırt sırta verdiğimiz sürece dimdik ayakta duracağımızın bilinciyle ve emin adımlarla aydınlık yarınlara yürüyoruz.

Kıymetli İzmirliler, Bir çocuğun saflığı kadar temiz bir şey var mı? Hatırlayın; çocukken, sokaklarda oynarken, okulda, hatta ilk gençlik yıllarında dahi, bizler, arkadaşlarımızın dini neymiş, mezhebi, ırkı neymiş bilmezdik. Bunlar aklımıza bile gelmezdi. Bizler sadece birbirini seven, sayan arkadaşlardık; aynı milletin evlatlarıydık. Bu kutlu bayram vesilesiyle şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yaşadığımız bunca badire içinde "ayrışma" lüksümüz yok. "Sen, ben, o" ayrımı yok; "biz" varız. Her şeyden önce adaletin, güvenin, karşılıklı saygının ve sevginin hakim olduğu, tarımıyla sanayisiyle her alanda katma değer üreten, helalinden kazanan ve hakça paylaşan, eğitimli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, birbirimize sımsıkı sarılmaktan, "biz" olmaktan geçiyor; içimizde bir yerlerde hala var olan o çocukların saflığıyla… Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramımız mübarek olsun diyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden sevgiyle öpüyorum."