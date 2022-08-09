Haber : Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

 - Güncelleme:
Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2'nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2'nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 2'nci yayla şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Gerçekleştirilen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve diğer davetliler ile köy halkı katıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin burada yaptığı konuşmada, "Uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki şenliklerimizin daha da coşkulu geçmesini temenni ediyor emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı Osman Yılmaz Zekiye Tekin Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title