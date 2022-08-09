Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2'nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 2'nci yayla şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Gerçekleştirilen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve diğer davetliler ile köy halkı katıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin burada yaptığı konuşmada, "Uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki şenliklerimizin daha da coşkulu geçmesini temenni ediyor emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK