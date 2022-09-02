Başkan Soykan Zabıta Haftası'nı kutladı

Zabıta Haftası sebebi ile Akyazı Belediyesi Zabıta personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizde kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için gece gündüz çalışan değerli mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftasını kutluyor ve çalışmalarında...

Zabıta Haftası sebebi ile Akyazı Belediyesi Zabıta personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizde kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için gece gündüz çalışan değerli mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftasını kutluyor ve çalışmalarında kolaylık diliyorum" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası sebebi ile zabıta personelleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Soykan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Özer, Aslan Yılmaz, Zabıta Müdürü Özcan Özlü ve zabıta personeli katıldı. Halkın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan tüm Zabıta teşkilatının haftasını kutlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, "196 yıllık köklü bir teşkilatın mensubu olan değerli personellerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için Akyazı sokaklarında çalışıyorlar. 73 mahallemizin tamamında büyük bir özveri ile çalışan Zabıta Müdürlüğümüz yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşmasını sağlayan ve ilçemizin gelişimine katkı veren önemli bir birimimiz. Kendilerine çalışmalarında bir kez daha başarılar diliyor ve tüm Zabıta Teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutluyorum" dedi. - SAKARYA