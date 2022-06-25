Başkan Soykan: 'Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz'

Akyazı'daki esnaf odası başkanlarına belediyenin projelerini gezdiren ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bilal Soykan, " Akyazı'nın geleceği için çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Ağaç İşleri ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Birol Yılmaz, Akyazı Bakkallar ve Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Akyazı Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Cengiz, Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün, Akyazı Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Aşçı Köfteci Kebapçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Akyazı Manifaturacılar Kavaflar Ayakkabıcılar Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir ve Akyazı Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş ile birlikte belediyenin projelerini gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Soykan, İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve beraberindeki oda başkanları ilk olarak kısa süre önce Akyazı Belediyesi tarafından Güzlek Mahallesi'nde faaliyete alınan Güzlek Mesire Alanı'nı ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları oda başkanlarına anlatan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bu alanın ilçemizin turizmine büyük katkı vermesini bekliyoruz. Açıldığı günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var" dedi. Başkan Soykan ve oda başkanları sonrasında ise kaba inşaatı Akyazı Belediyesi tarafından yapılacak olan SUBÜ Fakülte inşaat alanını ve Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi'ni ziyaret ettiler.

Akyazı'nın geleceği olan çocuklar ve gençler için büyük önemi olan projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Soykan, "İlçemize değer katan üniversitemizin mevcut alanları yeterli olmadığı için yeni bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. İlçemize daha fazla öğrenci gelebilmesi ve onların daha iyi ortamlarda eğitim görebilmeleri için belediye olarak yeni binanın kaba inşaatını üstlendik. İlçemizin kalkınması için hiçbir çalışmadan geri durmadık durmayacağız" diye konuştu.

Akyazı Spor Kompleksi Projesi'nin büyük bir hızla devam ettiğini de oda başkanlarına aktaran Başkan Soykan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ilçemiz için çok önemli. Bir an önce bitirilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Spor Kompleksi projemizi 2023 yılı başında tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Akyazı Spor Kompleksi'nin ardından çalışmaları hızla devam eden İlçe Terminali- Orta Garaj Projesi'nde de incelemelerde bulunuldu.

Akyazı için ilçedeki tüm paydaşlar ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "STK'larımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve siyasi partilerimiz gibi tüm paydaşlarımız ile el birliği yaparak ilçemizin geleceği için çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel