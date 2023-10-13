Başkan Soyer'den Şehit Polis Şimşek'in ailesine taziye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta Suriye'de şehit olan kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek'in mevlidine katıldı; şehit ailesine taziyede bulundu.

Geçen hafta Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütleri tarafından Suriye'de şehit edilen kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek için Buca'daki evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehadetinin 7. gününde mevlid okutuldu. Mevlide İzmir Büyükşehir Başkan Tunç Soyer, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, il ve ilçe emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Buca'daki evinin önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından yedi gün boyunca yemek dağıtımı yapılarak şehit ailesine psikososyal destek verildi. Mevlitte şehidin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Başkan Tunç Soyer, şehit Hüseyin Şimşek'in eşi Nurhayat Şimşek ve kızı Öykü Gökçen Şimşek başta olmak üzere yakınlarına taziyede bulundu.

Suriye'de şehit düştü

49 yaşındaki kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek 5 Ekim 2023 günü saat 17.00 sularında Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye Tel Rıfat Bölgesinden Dabık Üs Bölgesi'ne yapılan roketli saldırı sonucunda yaralandı. Sevk edildiği Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Hüseyin Şimşek'in naaşı, 6 Ekim 2023 Cuma günü Bornova Işıkkent Polis Mezarlığı'na defnedildi. - İZMİR