Başkan Soyer Delçevo Belediye Başkanı Trajkovski'yi Ağırladı

Makedonya Delçevo Belediye Başkanı Goran Trajkovski ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı iş birliği olanakları ele alındı.

Kemalpaşa Belediyesi'nin daveti üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere İzmir'e gelen Makedonya Delçevo Belediye Başkanı Goran Trajkovski ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Görüşmede iki kent arasındaki karşılıklı iş birliği konuları görüşüldü.

Delçevo Belediye Başkanı Goran Trajkovski, Başkan Soyer'i Makedonya'ya davet etti. Başkan Tunç Soyer de İzmir'de çok sayıda Balkan göçmeninin yaşadığını belirterek iş birliğine hazır olduklarını söyledi.