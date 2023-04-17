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Başkan Söğüt: 'Türkiye'yi yeni yüzyılda daha da güçlü hale getireceğiz'

Başkan Söğüt: "Türkiye'yi yeni yüzyılda daha da güçlü hale getireceğiz"

Yerel Haberler

Sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkla el ele, gönül gönüle çalışacağız, Türkiye'yi yeni yüzyılda daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.

Sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkla el ele, gönül gönüle çalışacağız, Türkiye'yi yeni yüzyılda daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.

Tütünçiftlik viyadük altında kurulan alanda gerçekleştirilen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli milletvekili adayı Veysel Tipioğlu, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde masaları dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, gençlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halktan kopmadığını, gücünü halktan alan bir parti olduğunu söyleyen Söğüt, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkla el ele, gönül gönüle çalışacağız, Türkiye'yi yeni yüzyılda daha da güçlü hale getireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şener Söğüt Türkiye Körfez Söğüt Yerel Haberler

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