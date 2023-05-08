Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yaptıkları sosyal projelerle Gemlik'te yaşayan hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Sertaslan, "Sosyal yardımları 10 kat arttırdık." dedi.

Başkan Sertaslan'ın son durağı Gemlik'in ana arteri olan İstiklal Caddesi oldu. Burada esnafları ziyaret edip vatandaşlarla buluşan Başkan Sertaslan'a Milletvekili Adayları Orhan Sarıbal, Mehmet Atmaca, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız ve CHP Gemlik Kadın Kolları eşlik etti.

"1200 haneye halk marketimiz ile destek oluyoruz"

Gemlik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik açısından Türkiye'nin örnek belediyelerinden olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, Türkiye'de yardım anlayışının erzak paketine indirgendiğini ama bu paketlerde vatandaşların ihtiyacı olan ürünlerin bulunmadığını belirtti. Gemlik Belediyesi'nin sosyal yardım işleri kampüsünde 800 metrekarelik kapalı alana sahip halk marketiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını ve bu sayede Gemlik'te hiçbir çocuğun yatağa aç girmediğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Halk Marketimiz kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 milyon kredilik alışveriş imkanı sağladı. Bu marketimizde sadece gıda ürünleri değil, çeşitli hijyen ürünleri ve giyim ürünleri bulunuyor. Sosyologlarımız tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine her ay marketimizden evin kadınına verdiğimiz halk kart ile birlikte 300 - 350 ve 400 liralık alışveriş imkanı sağlıyoruz. Bu sayede belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlarımızın onuru ve gururu kırılmadan her ay belirlenen günlerde alışverişlerini marketlerimizden yapabiliyor. Bizim hakkımızda bunlar göreve gelince sosyal yardımları kesecekler denildi ama biz 10 kat arttırarak vatandaşımızın zor gününde yanında olduk" dedi.

"Halk büfeler vatandaşa derman oldu"

Gemlik Belediyesi'nin ilçenin beş farklı noktasında kurduğu halk büfelerin vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıdayı ulaştırdığına değinen Başkan Sertaslan, "Halk Büfelerimiz kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımızın takdirini alıyor. Vatandaşa piyasa fiyatının yüzde otuz altına ürünleri ulaştıran büfelerimiz sayesinde her yıl binlerce lira hemşehrilerimizin cebinde kalıyor. Ülkemizin ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçtiği bu süreçte halk büfelerimiz vatandaşın derdine derman oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA