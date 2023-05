Başkan Savran Nevşehirlilere teşekkür etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerin Nevşehir ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek hangi partiden olursa olsun oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm Nevşehirlilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Savran, seçimlerin ardından Nevşehir milletvekilliği görevine seçilen Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı kutladı. Savran yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Değerli hemşehrilerim, bilindiği gibi 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri demokrasinin bir gereği olarak, aziz milletimize yakışır bir görev bilinci içinde, sükünetle tamamlandı. Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, her şeyin üstündedir. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçim sonuçlarının öncelikle Nevşehir'imiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçim sonunda AK Parti'mizden Nevşehir milletvekili seçilen Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan'ı, Cumhur İttifakı'mızın ortağı MHP çatısı altında seçimlere katılan ve Nevşehir tarihimizin ilk kadın milletvekili olmayı başaran Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim. Bu vesileyle, seçim çalışmaları sırasında bizden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı partilerin genel başkanlarına, bakanlarımıza, milletvekillerimize, genel merkez yöneticilerimize, Cumhur İttifakı'nın değerli İl Başkanları olan AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'a, Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanı Adnan Doğu'ya, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ramazan Kalkan'a, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Abdülgani Altınışık'a, Cumhur İttifakı ortaklarının tüm parti teşkilatlarına, milletvekili adaylarına ve seçmenlerine, belediye başkanlarımıza, seçim kampanyası süresince fedakarca görev yapan AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticilerine ve teşkilatlarına, saha seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, hangi partiden olursa olsun oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm Nevşehirlilere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız." - NEVŞEHİR

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023