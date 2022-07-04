Başkan Sarı'nın anne acısı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vefat eden annesi Azize Sarı, Taşova Uluköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vefat eden annesi Azize Sarı, Taşova Uluköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Uluköy Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Başkan Sarı'nın yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ile çok sayıda kişi katıldı. Helallik alınmasının ardından aile kabristanlığına defnedilen annesinin tabutunun başında bir süre konuşan Başkan Sarı, acısını paylaşanlara teşekkür etti. - AMASYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Sarı Uluköy Amasya Yerel Haberler

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