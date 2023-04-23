Başkan Sandıkçı: 'Büyüklerimiz tecrübeleriyle hayatımıza önemli katkılar sunar'

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi, büyüklerin tecrübelerini önemsediklerini belirtti.

Başkan Sandıkçı, huzurevinde kalan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, ilgilendi. Huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, büyükler tarafından okunan şiirleri dinledi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu müstesna günde kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek bayramlaştık, onların hayır dualarını aldık. Bizleri hep birlikte bayrama kavuşturan Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Üzerimize düşen vazifenin bilincinde büyüklerimizle her fırsatta bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Büyüklerimiz tecrübeleriyle hayatımıza önemli katkılar sunar. Özellikle büyüklerimiz ve gençlerimizi programlarımızda buluşturuyor, büyüklerimizle sohbette bulunarak, bilgi ve tecrübelerini dinliyoruz. Allah'ım büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, bereketli ve hayırlı ömürler versin" dedi.

Başkan Sandıkçı ayrıca, merkezdeki vatandaşlara çiçek de takdim etti. - SAMSUN