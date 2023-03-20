Başkan Şahin, 'Osmaneli hızlı bir değişim sürecine girdi'

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli-Bursa-Bandırma- Balıkesir YHT'nın başlamasıyla sanayicinin, diğer illerden konut almak isteyen vatandaşların taleplerinin yoğunluğu ile ilçenin hızlı bir değişim sürecine girdiğini söyledi.

Münür Şahin, yaptığı açıklamada, Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT'nın başlamasıyla birlikte ilçelerine bir de durak yapılacağını söyledi. Bu hat sonrası ilçenin lojistik bir merkez konuma geleceğini anlatan Başkan Şahin, " Osmaneli ; Derince, Gemlik, Bandırma limanlarına yakınlığı, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Düzce, Kütahya illerimizin merkezinde bir alanda yer alması nedeniyle tercih edilirken bir de Osmaneli YHT istasyonu projesinin devreye girmesiyle çok daha değer kazanmıştır. Sanayicinin yoğun talebiyle ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme alanı da dolma noktasındadır. Yeni sanayi alanlarını tarım alanlarının dışında Büyükyenice-Sekerman arasında 5 milyon metrekarenin üzerinde yer alan mevcut OSB'ye ilave edilmelidir. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Diğer yandan mevcut sanayi alanlarımıza ilave edilebilecek Osmaneli-Selimiye-Keremali arasındaki bölgede de geçmiş uygulamalardan geriye kalan alanlar için sanayi parsel çalışmalarımız sürmektedir" dedi.

"4'üncü TOKİ 400 konut projeleri değerlendirme aşamasında"

Açıklamasında 4'üncü Toplu Konut İdaresininse (TOKİ) değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Başkan Şahin, "Osmaneli'nde hızla sanayi yatırımları gerçekleşirken 3'üncü TOKİ 300 konut inşaatı başlama aşamasında, 4'üncü TOKİ 400 konut projelerimizde değerlendirme aşamasındadır. Yine özel sektörümüz konut yatırımlarına devam etmektedir. Son bir ayda belediyemizce 100 konut için inşaat ruhsatı verilmiştir. Osmaneli İlçemizde 3 yıl içinde en az 4 bin-5 bin adet konuta ihtiyaç vardır. Özellikle yeni konut alanları ve sanayi alanlarını açarken bürokrasimizin büyük desteklerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Unutmayalım ki bir kentte ne olması gerektiğine öncelikle o ilçede yaşayan halk karar verir. Yerel yöneticiler olarak kamu yöneticilerimizle bu konuda birlikte hareket ediyor ve ilçemizin geleceğini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, açıklamasına, "Osmaneli ilçemizde yeni konut alanları olarak eski TOKİ bölgesi, Tekke Tepesi ve Çobandere civarı ve üstleri, Osmaneli MYO karşısından başlayarak Boyalıca'dan Günüören Köyümüze ve Beşevler'e uzanan bölge, CP karşıları ve Belenalan yol ayrımında yolun üst kısmında kalan bölgede ve Selimiye köyümüze doğru imar çalışmasını yürütüyoruz. Zemin etütlerini yaptırdığımız ve deprem riski olmayan bu bölgeleri hızla imara açacağız" şeklinde devam etti.

Başkan Şahin, Osmaneli halkının, Günüören, Selimiye, Selcuk, Büyük Yenice köylerinin arsa, tarla ve benzeri gayrimenkullerini değerlendirmeden önce belediyenin imar bölümüne danışmaları gerektiğini belirterek açıklamasını sonlandırdı. - BİLECİK