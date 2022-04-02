Başkan Şahin'den Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler

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Başkan Şahin'den Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Şahin'den Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin devam eden projeler için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin devam eden projeler için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerindeki ağaçlandırma, mesire yerleri, döküm alanı ve rehabilitasyonu gibi konularda Bursa Orman Bölge Müdür Yrd.Ali Uzuncan ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişi sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Koyu Trabzonlu olan müdürümüzden, Artvin trabzon sevdalılarının şampiyonluk kutlamaları için hediye ettikleri atkıyı aldık. Hak ederek açık ara şampiyonluğu artık garantileyen Trabzonspor'u ve taraftarlarını kutluyoruz. Değerli Bölge Müdür Yardımcımız Ali Uzuncan'a ve tüm yöneticilere ilçemiz projelerine katkıları için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin'den Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Bölge Müdürlüğü, Münür Şahin, Osmaneli, Bursa, Yerel, Haberler

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