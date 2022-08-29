Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu'da dolu dolu bir yaz geçirdik'

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde mahalle kültürünün yeniden canlanmasına vesile olmak ve mahalle sakinlerini kaynaştırmak adına yapılan Mahalle Buluşmalarının beşincisi Kosova ve Sancak Mahallelerini bir araya getirdi.

Selçuklu Belediyesi "Mahalle Buluşmaları" çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenliyor. Mahalle etkinliklerinin beşincisinin adresi Kosova ve Sancak Mahallesi oldu. Osmangazi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren ve yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı onlarla aktivitelere de katıldı. Selçuklu'da çocuklar ve mahalle sakinlerinin mutluluğu için her alanda çalışmalara gayretle devam ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak mahalle programlarımızın 5'incisini Sancak ve Kosova Mahallelerimizde gerçekleştirdik. Selçuklu Belediyesi olarak dolu dolu bir yaz geçirdik. Yaz dönemi için Karne Şenliği ile birlikte çocuklarımıza güzel bir açılış yaptık. Sonrasında da Mahalle Şenlikleri ile bu organizasyonlarımızı devam ettirdik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. O yüzden çocuklarımızın hem hoşça güzel vakit geçirebilmeleri hem kendilerini ifade edebilmeleri anlamında farklı organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaz döneminde Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda 12 bin çocuğumuz, 13 farklı branşta Yaz Spor Okullarında faaliyetlere katıldı. Yine aynı şekilde bu etkinliklerde, organizasyonlarda binlerce çocuğumuz atölye faaliyetlerine katıldı ve aileleri ile birlikte eğlenme fırsatına kavuşmuş oldu. Yine çok önemli bir organizasyona Selçuklu Belediyesi olarak imza attık ve ilk defa Şivlilik Çocuk Festivali'ni organize ettik. Selçuklu Kongre Merkezi'nde 550 bin ziyaretçi ile Türkiye'nin en büyük Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yaptık" dedi.

"Çocuklarımıza imkan verdiğimizde üstesinden gelemeyecekleri bir şey yok"

Çocuklara gereken değer verilince onların her şeyin üstesinden geleceğinin altını çizen Ahmet Pekyatırmacı, "Biz inanıyoruz ki çocuklarımıza gereken değeri verdiğimiz zaman, gereken ilgiyi gösterdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden Sanat Akademisi'nde çocuklarımız tiyatro eğitimi alıyor, tiyatro gösterisi yapıyor. Yine Sanat Tasarım Atölyesi'nde çocuklarımız resim atölyelerinde, çini atölyelerinde, kağıt katlama atölyelerinde eğitim alıyor ve kendilerini ifade ediyor. Yeni açtığımız akademimizde okullarımızla birlikte, mahalleli çocuklarımızla beraber oradaki atölye faaliyetlerine katılıyorlar ve farklı alanlarda kendilerini hem ifade etme hem de geliştirme fırsatına sahip oluyorlar. Selçuklumuz bugün 682 bin nüfusa sahip, 50 ilden daha büyük bir ilçe. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Çocuklarımızla övünüyoruz. Onların yeteneklerine, kabiliyetlerine sonuna kadar güveniyoruz ve arzu ediyoruz ki Selçuklumuzdaki bütün mahallelerimizde ilkokuldan, ortaokula, liseden, üniversiteye kadar eğitim gören öğrenim gören bütün çocuklarımıza en iyi imkanı en iyi fırsatı sunalım ve onlarda kendilerini en iyi şekilde geliştirsinler. Yaz dönemi yavaş yavaş artık son buluyor. Önümüzdeki hafta Eylül ayına giriyoruz, sonraki hafta da inşallah okullarımız açılacak ve çocuklarımız yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamış olacak. Bütün çocuklarımıza şimdiden yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Hayırlı, güzel, sağlıklı, sıhhatli ve başarılı bir dönemin geçmesini temenni ediyorum. Bu organizasyonda görev alan çok sayıda arkadaşımız var, hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz her zaman Milli Eğitimimizle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle, okullarımızla birlikteyiz. Onlarla omuz omuza hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sancak ve Kosova Mahalle sakinlerinin coşku ve yoğun bir ilgiyle katıldığı "Mahalle Buluşmaları" etkinliği sanatçı Hatice Sezen konseriyle son buldu. - KONYA