Başkan Pekmezci: '23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir'

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir" dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir" dedi.

Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla 23 Nisan 1920 tarihinde dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Gazi meclisimiz, milletimizin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden biridir.

23 Nisan aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tebessümleriyle hayatı güzelleştiren ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilerek; bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir.

Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin ve milli egemenliğimizin mimarı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - BAYBURT