Başkan Özyiğit, Gazeteciler Günü Töreninde Konuştu

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Başkan Özyiğit, "İnsanların haber alma hakkını özgürce, bağımsızca ve cesurca yerine getiren tüm gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyetinin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü töreninde konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi ve Ahmet Taner Kışlalı ile katledilen gazetecileri andı. Bağımsız medyanın 20 yılda kamplaştırıldığına ve havuzlara ayrıldığına dikkat çeken Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:

"Yasama, yürütme, yargı ve bağımsız medya. Bir ülkede demokrasinin varlığından iddia edebiliyorsak burada bu dört ayağın doğru işlemesi gerekiyor. Bu dört ayağın doğru işlemediğini, bağımsız medyanın geçtiğimiz yirmi yılı içerisinde kamplara ayrıldığını, havuzların oluşturulduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi yaşadığımız başka bir olgu var, o da maalesef bir Anayasa Mahkemesi kararının inatla ve inatla kabul edilmemesi. Bağımsız yargı noktasına sıra geldiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ilan ettiği ve 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da yapılacak Cumhuriyetin değerlerini koruma mitingine tüm basın mensuplarını davet ediyorum. Çünkü ülkemizin bugüne gelişindeki taşlar adım adım örüldü ve o taşların ne anlama geldiğini ifade eden devrimci gazeteciler teker teker katledildi. Uğur Mumcu başta olmak üzere, Abdi İpekçi'den, Ahmet Taner Kışlalı'ya bu ülkeyi kimlerin nereye taşıdığına dair haber veren, yazı yazan insanlar katledildi. İnsanların haber alma hakkını özgürce, bağımsızca, cesurca yerine getiren bütün gazetecilerin önünde ben saygıyla eğiliyorum."

Başkan Özyiğit ayrıca 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenleyecekleri Uğur Mumcu anma programına gazetecileri de davet etti.