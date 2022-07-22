Başkan Öz: 'Erzurum kongresi, istiklalin sesidir'

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Kongresi'nin 103. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dadaşlar diyarının, Türkiye'nin sınır taşlarından biri olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk büyük adımın atıldığı şehr-i mübarek Erzurum, doğudan batıya doğru ilerleyen bu kutlu yürüyüşün başlangıç noktasıdır" dedi.

Erzurum'un Mustafa Kemal Paşa'yı bağrına basarak Anadolu'nun kurtuluş kapısını açan önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Öz, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerini gerekçe göstererek Anadolu'yu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı verilecek mücadelede, dağınıklığı gidermek için başlatılan girişimlerin en önemli adımlarından biri Erzurum Kongresi'dir. Erzurum Kongresinde alınan kararlar, istiklalimizden ve vatanın bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan edişimizin somut bir göstergesidir. Milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olan Erzurum Kongresi, bağımsız cumhuriyetimizin kurulmasına da ayrıca öncülük etmiştir. Bugün milletçe, istiklal ruhumuzu şekillendiren ortak değerler etrafında kenetlenerek, birlik ve beraberlik içinde, aynı azim ve kararlılıkla medeniyet yürüyüşünü sürdürmeye devam etmekteyiz. Ülke olarak, muasır medeniyetler hedefimize her zamankinden daha yakın olduğumuz bilinciyle cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakıyoruz." dedi. Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"Türk milleti tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamıştır. Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden Erzurum Kongresi ile doğu vilayetlerinin irade merkezi tayin edilmiş, alınan kararlar ile milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır. Türk milletinin, vatanına her şart altında sahip çıkacağı ve hiçbir şekilde dayatmaların kabul edilmeyeceği, Türkleri Anadolu'da yok etme planlarının boşa çıkartılacağı mesajı da bütün dünyaya yine Erzurum'dan verilmiştir. Verilen bu mesajların oluşturduğu heyecan dalgası, Anadolu'daki mücadele azmini pekiştirirken, modern Türkiye'nin kurucusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanması yolundaki irade de Erzurum'da tahkim edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelemizin en zor dönemlerinde yapılan bu çalışmalardan aldığı ilhamla, geleceğe ümit ve güvenle bakmaktadır. İstiklal mücadelemizdeki milli birlik ve kardeşlik ruhu, güven ve dayanışma anlayışı bizim için daima yol gösterici olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Milli Mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kongreye katılan değerli üyeleri, Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel