Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Ağustos ayının Türk tarihi için 'zaferler ayı' olduğunu belirtti. Oral, Malazgirt zaferinin ve Büyük Taarruz'un Türk milletinin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını gösterdiğini vurguladı. Başkandan, Zafer Bayramı'nın ruhunu ve şehitleri anarak, milletin düşmanlara karşı daima dimdik duracağını ifade etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103.'üncü yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral mesajında, Ağustos ayının Türk tarihi için 'zaferler ayı' olarak anıldığını hatırlatarak, "Yaşadığımız bu toprakların Türk yurdu yapıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan şanlı tarihimiz, yine bir 26 Ağustos günü başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, milletimizin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Başkan Oral, mesajında "Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi; Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. 30 Ağustos Zaferi'nin 103.'üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum." İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

