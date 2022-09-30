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Başkan Kılınç, İtfaiyeciler Haftasını kutladı

Yerel Haberler

Başkan Kılınç, İtfaiyeciler Haftasını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek kaza ve belalara karşı kurban kestirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek kaza ve belalara karşı kurban kestirdi.

Her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Kılınç, "Böyle önemli bir görevi ifa eden personelimizin haftasını kutluyorum. Rabbim kazadan beladan esirgesin" dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Ebubekir Fırat ile İtfaiye Müdürü Ali Doğan'ın da hazır bulunduğu programda Başkan Kılınç, yıl boyunca kahramanca ter döken personele plaket vererek ödüllendirdi.

Törenin ardından kesilen kurban, edilen yemin ile kaza ve belalara karşı dua edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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