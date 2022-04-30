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Başkan Kılıç Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

ANKA - Kerim Uğur - Yerel
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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı. Bayramların dayanışmanın vesilesi olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Herkese huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum” dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı. Bayramların dayanışmanın vesilesi olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Herkese huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde işçisinden bürokratına tüm çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma mesaisine şantiye ziyaretleriyle başlayan Başkan Kılıç, Buca için alın teri döken emekçilerin bayramını kutladı. İşçilerle bayramlaşmanın ardından belediye hizmet binasına geçen Başkan Kılıç, yemekhanede personelle bayramlaştı. Başkan Erhan Kılıç, "Ramazan ayının hepiniz için güzel geçmiş olmasını diliyorum. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Aynı zamanda 1 Mayıs işçi bayramınız da kutlu olsun. İnşallah beraber alanlarda olacağız. Şimdiden bütün ailenizle, eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla beraber huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Başkan Kılıç, daha sonra yerel yönetimlerin yapı taşı muhtarlar ve Buca için birlikte mesai yaptığı meclis üyeleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

ANKA / Kerim Uğur - Yerel

Ramazan Bayramı, Erhan Kılıç, Bayram, Yerel, Haberler

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