Başkan Kılıç: "En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış sağladık"

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi, imzaları atılması ile sona erdi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Amacımız mesai arkadaşlarımızın en iyi koşullarda çalışmalarıydı. Bu kapsamda en düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış sağladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürecek, milletimize hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması üzerine Erenler Belediyesine bağlı Er-Yap İnşaat, Yatırım ve Pazarlama AŞ'de imzalar atıldı. Erenler Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma doğrultusunda, belediye işçilerinin 24 ay süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir tarafından imzalandı.

Gerçekleşen imza programında konuşan Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, "Gerçekleşen görüşmeler tam anlamıyla müzakere kültürü yaşanarak gerçekleşti. Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç başta olmak üzere Şirket Müdürü Muharrem İşler ve görüşmeye katılan belediye yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, gerçekleşen anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Mesut Gökdemir ve sendika yöneticilerinin mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaları doğrultusunda vermiş oldukları mücadeleye şahit oldum. Günümüz şartları doğrultusunda tatmin edici bir anlaşma oldu. Gerek saatlik ücretler gerek sosyal haklar gerek yemek yardımları gibi konuların tümünü ele aldığımızda tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve tamamen işçimizin lehine olan bir anlaşmaya vardık. Bu kapsamda en düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış sağladık" diye konuştu.

Başkan Kılıç, "İş sözleşmesini gönül rahatlığıyla imzaladık. Sendika temsilcilerimiz gibi bizimde amacımız mesai arkadaşlarımızın en iyi koşullarda çalışmalarıydı. Bunu başardığımıza inanıyorum. İşçi kardeşlerimle omuz omuza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürecek, milletimize hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Gerçekleşen zammın mesai arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA