Başkan Kılca: 'Hizmet kalitesinde çıtanın yükselmesi ile ilçemizde büyük bir sıçrama oldu'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerle ilçedeki hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiklerini söyledi.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda personelle bayramlaşan Belediye Başkanı Kılca, bayram süresince özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti. Kılca, "İlçemizde altyapıdan üstyapıya, fen işleri, park ve bahçe işlerinden kültür ile sosyal projelere kadar daha birçok alanda başarı hikayeleri yazılıyor. Yeni asfalt plentimiz yapıldı ve hizmete girdi, tesisler içerisindeki hizmet binasının inşaatı devam ediyor. Bu yıl ilçemize onlarca park yaptık. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız sürüyor. Bu yeşil seferberliğimiz görevimiz sürecince de devam edecek. Diktiğiniz her fidan her ağaç insanlığa hizmet edecek. Dolayısıyla bu çabanız, inşallah sadaka-i cariye olarak da hanelerinize yazılacağına inanıyorum. Bunların hepsi yeni bir sıçrama ve çıtanın yükselmesi demektir. Bu süreçte emek veren ve alın teri döken tüm personelimizi kutluyorum. Karataylı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizler, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahı için ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, Karatay'da görev yapan mahalle muhtarları da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek bayramlaştı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel