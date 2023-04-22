Başkan Kaplan: 'Dünyayı güzelleştiren yegane şey, çocukların tebessümüdür'

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kutlama mesajı yayınladı. Başkan Kaplan mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz dedi.

Dünyayı güzelleştiren yegane şeyin, çocukların tebessümü olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ise, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuştur. Dünyayı güzelleştiren yegane şey, çocukların tebessümüdür. Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının da bir sembolüdür. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın da umududur. Çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve bu önemli günün çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilişinin 103. yılında, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN