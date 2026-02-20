Başkan Davut Gürkan: 'Ramazan, birlik ve bereketin ayıdır'

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan ayının ilk gününde çarşı ve pazar esnafını ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gürkan'a programda AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş eşlik etti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferinin Bursa'da hissedildiğini belirten Başkan Gürkan, esnafla tek tek selamlaşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Ramazan alışverişini yerel esnaftan yapan Gürkan, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Gürkan, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek ay; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel bir zaman dilimidir" ifadelerini kullandı.

Yerel esnafın her zaman yanında olduklarını dile getiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan ayının hem manevi hem de ekonomik anlamda bereket getirmesini temenni etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı