Başkan Gültak'tan öğrencilere 'Diyanet Çocuk' dergisi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu öğrencisi çocuklara "Diyanet Çocuk" dergisi dağıtıldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu'na Akdeniz İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu ile ziyarette bulunan Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilere Diyanet çocuk dergisini verdikten sonra sıralara oturarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

"Çocuklarımız, milli ve manevi değerleri asıl kaynaklarından okumalı"

Gelecekte hayalini kurdukları üniversiteleri kazanıp diledikleri meslekleri yapabilmeleri için derslerine sıkı çalışmaları yönünde öğrencilere tavsiyede bulunan Başkan Gültak, "Akdeniz ilçemizde 10 okulumuzda gerçekleştirdiğimiz bu projemiz, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İlçe Müftülüğü, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi olarak ortaklaşa katıldığımız güzel bir proje. Hem çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, hem de çocuklarımızın ahlaki, dini ve milli değerlerimizi gerçek ve asıl kaynaklarından okuyup öğrenebilmeleri konusunda da önemli bir proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN