Köşk Belediye Başkanı, şehit haberleri nedeniyle Deve Güreşi Festivali'ni iptal etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri nedeniyle 13. Deve Güreşi Festivali'ni iptal ettiklerini duyurdu.

22 - 23 Aralık Tarihlerinde Hakkari ve Pençe Kilit Harekat bölgesinde görev yapan 12 Mehmetçik, bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada Şehit düştü. Tüm yurdu saran acı haberin ardından Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler 31 Aralık, Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivalini iptal ettiklerini açıkladı.

Şehit haberini derin bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Başkan Güler yaptığı açıklamada "22 - 23 Aralık tarihlerinde Hakkari ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberler yüreklerimizi yaktı. Hepimizi derin bir yasa boğan 12 kahraman askerimizin şehadet haberi sebebiyle; 31 Aralık, Pazar Günü düzenleyeceğimiz 13. Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi iptal etme kararı aldık. Kahraman Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - AYDIN