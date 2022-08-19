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Başkan Güler, bir günlüğüne mesleğine geri dönüp hayvanlar için çalıştı

Başkan Güler, bir günlüğüne mesleğine geri dönüp hayvanlar için çalıştı

Yerel Haberler

"Her şey Köşk için" sloganıyla çalışmalarına devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bu kez hayvanlar için kollarını sıvadı.

"Her şey Köşk için" sloganıyla çalışmalarına devam eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bu kez hayvanlar için kollarını sıvadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 3 buçuk yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Nuri Güler, Köşk'ün marka kentler arasında yer alması için çalışmalarına aralıksız devam ederken bu kez hayvanlar için kolları sıvadı. 28 yıllık mesleğine bir günlüğüne geri dönen Başkan Güler, veteriner hekimlik önlüğünü giyerek, hayvanları tedavi etti.

28 yıllık mesleği veteriner hekimliğinden de vazgeçemeyen Başkan Güler, yoğun mesai nedeniyle bir süredir ihmal ettiği çiftliğine giderek hayvanları ile ilgilendi. Günün ilk ışıkları ile birlikte bu kez mesaisine makam odasında değil hayvan çiftliğinde başlayan Başkan Güler'in "Bugün günlerden çiftlik" notuyla sosyal medyadaki paylaşımı ise vatandaşların beğenisini kazandı.

Belediye Başkanlığı görevini yoğun çalışma programı içerisinde geçiren ve başarılı işlere imza atan Başkan Güler, başkanlığın yanı sıra veteriner hekimliğinin de hakkını verdi. Büyükbaş hayvan çiftliğinde özlem gideren Başkan Güler'i uzun zaman sonra veteriner önlüğü içerisinde gören ve paylaşıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Başkan Güler'e kolaylıklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nuri Güler Aydın Yerel Haberler

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