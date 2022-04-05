Başkan Göğebakan: 'Mesleğimiz tehdit altında'

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, kanun hakimiyetinin ve hukukun üstünlüğünün en önemli unsurları olmanın yanında insanların savunma hakkını üstlenerek demokrasinin yaşanmasında ve gelişmesinde de önemli bir konuma sahip olan meslektaşlarının 5 Nisan avukatlar gününün kutladı. Başkan Göğebakan, "Üzülerek söylüyorum ki mesleğimiz tehdit altında" dedi.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatların bu özel gününü kutlayan Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşma dileklerini yeniledi. Demokrasi ve hukuk devletinin vazgeçilmezi olan savunma hakkının, toplumsal barışı ve adaleti güçlendirmesi yanında, bireyin kendini ifade etmek ve uğradığı haksızlığı gidermek amacıyla başvurduğu en medeni yol olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, kişileri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirmekte, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olarak önemli bir görevi yapmaktadır. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yapmaktadır. Savunmanın temsilcileri avukatların olmadığı yerde adil yargılama olmaz. Adalet bir toplumda en üstün değerdir ve bu nedenle de vicdanlarda en üst düzeyde özümsenmesi gerekir. Adalet toplumların geleceğinin de en önemli güvencesidir. Adil olmayan ve yargısını adil çalıştıramayan bir ülkenin uzun süreli huzurlu bir biçimde ayakta duramayacağı bilinmelidir. Adaleti sağlayacak olan da yargı olduğuna göre, çağdaş demokratik sistemlerde olduğu gibi, özgürlükçü demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan, her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, tam bağımsız yargı sistemini oluşturmamız gerekmektedir. Yargının asli unsuru olan tarafsızlık da ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarken, görevi başında şehit edilen avukat, hakim, savcı, polis, asker, öğretmen, doktor ve tüm vatan evlatlarını Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesleğin tehdit altında olduğunu belirterek, "Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmaması yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı. Yargı bağımsızlığını hukukun üstünlüğünü insan haklarını savunacağız. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak meslek gurubumuzu hedef haline getiren ve can alan, ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline geldi. Avukata yönelik şiddetin ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız. Avukatlık ücretleri insan onuruna yaraşan şekilde avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamıyor. Ücret tarifelerinde olması gereken artışların, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacağız. Kamu avukatları ek gösterge mobbing ve mesleği bağımsızlıklarının korunması sorunu hala çözülmedi. Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü haline getirecek sorunları çözeceğiz. Hukuk fakültesi kontenjan ve sayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden ve boralara danışılmadan artırılması, avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep oluyor. Üniversite giriş sınavında Hukuk Fakültesi barajının yükseltmesini sağlayarak mesleki niteliksizleşmenin önüne geçeceğiz. Bağlı çalışan avukatların ücret ve özlük haklarının kanunun bir statüye, stajyer avukatlar eşit nitelikteki değir hukuk mesleklerinin stajyerleri ile eşit koşullara sahip değil. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesini sahipleneceğiz. Stajyer avukatların önündeki kanuni engellerin kaldırılmasını sağlayacağız. Adalete erişim önünde avukatlar ve yurttaşlar için ekonomiye, mekana ve zamana dayalı engeller bulunuyor. Adalete eşirimin önündeki engelleri kaldırmak için yetkili makamlarla kurulacak kesintisiz işbirliği ile çözümleri birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel